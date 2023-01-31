Два игрока «Валмиеры» могут перейти в «Торпедо»

«Торпедо» проявляет интерес к японскому полузащитнику «Валмиеры» Дайсуке Йокоте и его колумбийскому одноклубнику Камило Мене, сообщает Metaratings.

По информации источника, за Йокоту московский клуб может заплатить 300 тысяч евро, а Мена обойдётся «автозаводцам» в 1,3 миллиона евро. Отмечается, что оба игрока согласны на переезд в Россию.

В минувшем розыгрыше чемпионата Латвии 22-летний Йокота провёл 33 матча, забив восемь голов и отдав 10 результативных передач. На счету 20-летнего вингера Мены 14 мячей с столько же передач в 35 встречах за «Валмиеру».

После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место турнирной таблицы, набрав шесть очков.