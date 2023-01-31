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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев высказался о голевой засухе Кассьерры

31 Января 2023 • 11:43 Комментировать

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о голевой засухе своего партнера по атаке Матео Кассьерры. В этом сезоне Премьер-лиги колумбиец провел 14 матчей и не отметился забитыми мячами.

«До этого он много забивал. Всегда проявляет себя профессионально. Сейчас такая ситуация, когда мяч не летит в ворота. Но, думаю, эта серия пройдет. И он сможет забивать», - приводит слова россиянина издание «Чемпионат».

Кассьерра пополнил ряды петербургского коллектива летом прошлого года, заключив трехлетнее трудовое соглашение. Предыдущим его местом работы был «Сочи».

После 17 туров Премьер-лиги «Зенит» набрал 42 балла и уверенно лидирует в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев Матео Кассьерра
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