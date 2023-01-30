​Яровинский верит, что Захарян перейдёт в «Челси»

В последнее время разговоров об интересе «Челси» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну стало меньше. Эту тему очень активно обсуждали в конце лета прошлого года. Тогда сообщалось, что «пенсионеры» были готовы подписать Захаряна, но им помешали проблемы с переводом денег в условиях санкций.

Футбольный функционер Олег Яровинский верит, что трансфер Арсена Захаряна в «Челси» возможен.

«Думаю, интерес к Арсену - реальная история. Но, помимо желания «Челси» купить Захаряна, нужно ещё и быть уверенным, что эта сделка возможна чисто финансово», - сказал Яровинский, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 19-летнего Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.