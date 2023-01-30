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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» объявил о переходе игрока «Бенфики» официально

30 Января 2023 • 09:42 Комментировать

28-летний защитник «Бенфики» Херман Конти стал игроком московского «Локомотива», об этом отрапортовала клубная пресс-служба «железнодорожников». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на два с половиной года. За российский коллектив он будет выступать под номером 30.

«Херман, добро пожаловать в красно-зеленую семью», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

«Железнодорожники» провально провели первую половину нынешнего сезона Российской премьер-лиги. После 17 туров московский клуб набрал всего 13 очков и располагается в зоне переходных матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Херман Конти
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