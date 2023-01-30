28-летний защитник «Бенфики» Херман Конти стал игроком московского «Локомотива», об этом отрапортовала клубная пресс-служба «железнодорожников». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на два с половиной года. За российский коллектив он будет выступать под номером 30.

«Херман, добро пожаловать в красно-зеленую семью», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

«Железнодорожники» провально провели первую половину нынешнего сезона Российской премьер-лиги. После 17 туров московский клуб набрал всего 13 очков и располагается в зоне переходных матчей.