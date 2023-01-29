«Спартак» сводит с ума болельщиков по всей России, а «Зенит» — только в Санкт-Петербурге» — Каррера

Итальянский тренер Массимо Каррера ответил на вопрос, почему «Спартак» превосходит по популярности «Зенит».

«Почему «Спартак» популярнее «Зенита»? Потому что «красно-белые» сводят с ума болельщиков по всей России, а «сине-бело-голубые» — только в Санкт-Петербурге», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что «Зенит» великолепно провел последние пять сезонов, но это никак не влияет на популярность команды.

После 17 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая ближайшего преследователя, которым является «Спартак», на шесть зачетных баллов.