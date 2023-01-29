Игонин советует Малкому переходить в «ПСЖ»

Слухи продолжают связывать Малкома с «ПСЖ», хотя агент бразильца говорил, что футболист зимой не покинет «Зенит». Комментарий по поводу ситуации дал Алексей Игонин. Экс-игрок питерской команды ответил на вопрос, перерос ли Малком уровень «Зенита» и уровень РПЛ.

«Надо рассуждать объективно. Если бы у Малкома было официальное предложение, то, конечно, надо ехать в «ПСЖ», - высказался Игонин, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Игонин также привёл в пример Леандро Паредеса. По словам Алексея, после периода в «Зените» аргентинец смог быстро адаптироваться в составе «ПСЖ».

Малкому сейчас 25 лет. За «Зенит» бразильский атакующий полузащитник выступает с августа 2019 года.