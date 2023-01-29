​Стипиди – о Дзюбе: «Отыгранный материал!»

Футбольный функционер Павел Стипиди высказался насчёт слухов о возможном переходе Артёма Дзюбы в ЦСКА.

«Я уверен, что Федотов не мог придумать такого, чтобы взять Дзюбу. На какую позицию? Когда он сегодня не то, чтобы не играл, он отыгранный материал! Сегодня ЦСКА в этой позиции намного сильнее. Я считаю это чушью собачьей, которую придумал кто-то очередную утку и закинул в СМИ!» - сказа Стипиди, чьи слова приводит Vprognoze.

Напомним, что Артём Дзюба не имеет клубной прописки уже почти три месяца. В начале ноября 24-летний российский нападающий расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор».

В последнее время слухи активно связывают Артёма Дзюбу с российскими клубами. Среди них был и «Пари НН».

Добавим, что чемпионат России выйдет с зимних каникул в марте.