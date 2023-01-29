Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов считает, что Дзюба мог бы усилить ЦСКА

29 Января 2023 • 16:15 Комментировать (1)

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в ЦСКА.

«Усилит ли Дзюба ЦСКА? Если наберет достаточно оптимальную форму, он всегда может помочь. Это футболист, умеющий забивать. Понятное дело, что уже не такое мобильное движение впереди, но всегда он будет на острие», — приводит слова Колыванова Rusfootball.

Напомним, 34-летний форвард является свободным агентом. В ноябре прошлого года он покинул турецкий клуб «Адана Демирспор», за который провел пять матчей и забил один мяч.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России, имея в своем активе 29 очков после 17 туров.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Текстильщик Игорь Колыванов Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
sem ~KU~777-!
29 Января 2023 в 17:05
Колыванов смеётся над нами.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Января
17:49 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не отпустит Малкома в «ПСЖ» в аренду без права обязательного выкупа
17:30 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал возможный переход Барриоса в «Бешикташ»
17:15 · Россия. Премьер-лига
​Стипиди – о слухах об интересе «ПСЖ» к Малкому: «Это фейки»
17:11 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» сводит с ума болельщиков по всей России, а «Зенит» — только в Санкт-Петербурге» — Каррера
16:57 · Россия. Премьер-лига
Игонин советует Малкому переходить в «ПСЖ»
16:49 · Россия. Премьер-лига
Корниленко уверен, что Рассказов принесёт пользу «Крыльям Советов»
16:38 · Россия. Премьер-лига
«Джорджевичу комфортно работать с Бердыевым» — агент
16:30 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Вряд ли кто-то из первой пятёрки РПЛ захочет приглашать Дзюбу»
16:26 · Россия. Премьер-лига
​Стипиди – о Дзюбе: «Отыгранный материал!»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Колыванов считает, что Дзюба мог бы усилить ЦСКА 1
16:08 · Россия. Премьер-лига
Терёхин уверен, что «Локомотив» не покинет РПЛ
15:53 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Уход Изидора — это потеря для «Локомотива»
15:47 · Россия. Премьер-лига
Гайч уже в расположении «Вероны»
15:45 · Россия. Премьер-лига
Осинькин — о Пиняеве: «Возможно, ему стоило менять команду летом, а не сейчас»
15:40 · Россия. Премьер-лига
​Осинькин рассказал, чем Рассказов привлёк «Крылья Советов»
Все новости
Рекомендуем