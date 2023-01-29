Колыванов считает, что Дзюба мог бы усилить ЦСКА

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в ЦСКА.

«Усилит ли Дзюба ЦСКА? Если наберет достаточно оптимальную форму, он всегда может помочь. Это футболист, умеющий забивать. Понятное дело, что уже не такое мобильное движение впереди, но всегда он будет на острие», — приводит слова Колыванова Rusfootball.

Напомним, 34-летний форвард является свободным агентом. В ноябре прошлого года он покинул турецкий клуб «Адана Демирспор», за который провел пять матчей и забил один мяч.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России, имея в своем активе 29 очков после 17 туров.