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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, перейдёт ли Малком в «ПСЖ»

29 Января 2023 • 10:20 Комментировать (1)

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы полузащитника петербургского «Зенита» Малкома, высказался насчет потенциального перехода своего клиента в «ПСЖ».

«Нового раунда переговоров между «Зенитом» и «ПСЖ» не будет. Дальнейших контактов между клубами не планируется. Малком остается в «Зените», - приводит слова агента издание «Чемпионат».

Ранее в прессе появилась информация, что парижский гранд готовится провести второй раунд переговоров по трансферу Малкома.

В этом сезоне 25-летний бразилец забил 12 голов и сделал пять ассистов в 17 поединках Российской премьер-лиги.

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ингерман
29 Января 2023 в 10:36
ай.. ну и нормуль.. )))
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