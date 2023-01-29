Стало известно, перейдёт ли Малком в «ПСЖ»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы полузащитника петербургского «Зенита» Малкома, высказался насчет потенциального перехода своего клиента в «ПСЖ».

«Нового раунда переговоров между «Зенитом» и «ПСЖ» не будет. Дальнейших контактов между клубами не планируется. Малком остается в «Зените», - приводит слова агента издание «Чемпионат».

Ранее в прессе появилась информация, что парижский гранд готовится провести второй раунд переговоров по трансферу Малкома.

В этом сезоне 25-летний бразилец забил 12 голов и сделал пять ассистов в 17 поединках Российской премьер-лиги.