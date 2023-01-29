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Супруга Кейта Бальде назвала Ванду Нару «коровой»

29 Января 2023 • 00:36 Комментировать

Аргентинская дива Ванда Нара спровоцировала очередной скандал, в котором оказался замешан Кейта Бальде - футболист московского «Спартака». Ситуация уже вызвала немало резонансных откликов, так как Нара известна своими романами с футболистами. Свое мнение о ней выразила и Симона Гуатьери - супруга Кейта. Она не стала напрямую называть имя своей «соперницы», но обыграла ее имя так, что было понятно - имеется ввиду именно бывшая пассия Мауро Икарди.

- Есть женщины. Серьезные. Чувствительные. Честные. Эти женщины пахнут чистотой. А есть и Wacchi, коровы (по-итальянски это слово пишется как vacchi, но Симона намеренно изменила первую букву - прим.ред), - написала в социальных сетях супруга Кейта Бальде.  

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Евро-Футбол.Ру,
Кейта Бальде Ванда Нара
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