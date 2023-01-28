Ивич: «У «Краснодара» прекрасное будущее»

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич высказался о будущем кубанской команды.

«Я считаю, что у клуба прекрасное будущее. «Краснодар» выступал в еврокубках, скоро он будет одним из лидеров российского футбола. У команды есть своя философия, руководители знают, чего хотят», — заявил Ивич на официальном YouTube-канале «быков».

По мнению специалиста, РПЛ является сложной лигой, в которой много хороших команд, тренеров и футболистов. Скоро «Краснодар» примет участие в товарищеском турнире с участием российских команд, это должно помочь адаптироваться к лиге, добавил Ивич.

После 17 туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.