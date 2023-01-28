Шалимов: «Дзюбе необходим минимум месяц»

Бывший футболист российской сборной и миланского «Интера» Игорь Шалимов, в отличие от своего закадычного «неприятеля» Александра Мостового, скептически относится к возможному появлению Артема Дзюбы в московском ЦСКА. Он считает, что Дзюбе после его недавних похождений потребуется много времени для того, чтобы набрать нужную спортивную форму.

- Чтобы привести себя в порядок, ему необходим минимум месяц. Сделать какую‑то индивидуальную работу, сыграть матчи, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российский чемпионат возобновится для ЦСКА пятого марта, в этот день команды сыграет в Сочи.