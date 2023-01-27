Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал потенциальный переход Артёма Дзюбы в «Пари НН».

«Пока сложно что-то сказать. Дело в том, что не очень понятно, в каком состоянии Дзюба сейчас. Футбол - это спорт, а в спорте надо на постоянной основе подтверждать свои возможности. Даже не могу сказать, как он поможет «Нижнему». Почему вот он не играл в Турции, хотя мы ждали, что он проявит себя за границей. Не получится ли здесь такая ситуация? Он всё-таки давно не тренируется.

Если исходить из того, что было раньше, то он, конечно, поможет. Наверное, он в данной команде принесет больше пользы, чем в командах, где тактическая направленность не позволяет играть на Дзюбу. Сегодня он уже не может играть в тех командах, которые решают очень большие задачи. А вот играть в «Пари НН» и занимать место в штрафной - это хорошо. Команда упростит себе задачу, играя навесами и длинными передачами. Дзюба будет действовать как центровой в баскетболе. Его задача цепляться за мячи, выигрывать верховую борьбу и завершать передачи с фланга.

Одно мне ясно - мы ждём этого человека. Очень хорошо, что «Пари НН» откликнулся на Артёма. Он должен оправдать ожидания. Дело за малым. Ни об одном поиске трудоустройства в российском футболе не говорят так много. За Дзюбой и его вариантами продолжения карьеры все пристально следят. Хотелось бы увидеть его в РПЛ, в родных пенатах», - сказал Игнатьев.