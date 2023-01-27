Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Даже не могу сказать, как Дзюба поможет «Нижнему» эксклюзив

27 Января 2023 • 22:32 Комментировать

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал потенциальный переход Артёма Дзюбы в «Пари НН».

«Пока сложно что-то сказать. Дело в том, что не очень понятно, в каком состоянии Дзюба сейчас. Футбол - это спорт, а в спорте надо на постоянной основе подтверждать свои возможности. Даже не могу сказать, как он поможет «Нижнему». Почему вот он не играл в Турции, хотя мы ждали, что он проявит себя за границей. Не получится ли здесь такая ситуация? Он всё-таки давно не тренируется.

Если исходить из того, что было раньше, то он, конечно, поможет. Наверное, он в данной команде принесет больше пользы, чем в командах, где тактическая направленность не позволяет играть на Дзюбу. Сегодня он уже не может играть в тех командах, которые решают очень большие задачи. А вот играть в «Пари НН» и занимать место в штрафной - это хорошо. Команда упростит себе задачу, играя навесами и длинными передачами. Дзюба будет действовать как центровой в баскетболе. Его задача цепляться за мячи, выигрывать верховую борьбу и завершать передачи с фланга.

Одно мне ясно - мы ждём этого человека. Очень хорошо, что «Пари НН» откликнулся на Артёма. Он должен оправдать ожидания. Дело за малым. Ни об одном поиске трудоустройства в российском футболе не говорят так много. За Дзюбой и его вариантами продолжения карьеры все пристально следят. Хотелось бы увидеть его в РПЛ, в родных пенатах», - сказал Игнатьев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Борис Игнатьев Артём Дзюба Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
23:54 · Россия. Премьер-лига
Ловчев – о Малкоме в РПЛ: «Зарабатывает себе на пенсию»
23:31 · Россия. Премьер-лига
Алдонин назвал трёх лучших легионеров в РПЛ на данный момент
23:23 · Россия. Премьер-лига
Смородская заявила, что не видит рисков в переходе Дзюбы в ЦСКА
23:17 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Дзюба помыкался уже»
23:12 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов: «Дзюба поможет ЦСКА»
23:01 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» надеется заполучить игроков «ПСЖ» в случае ухода Малкома
22:59 · Россия. Первая лига
Футболиста «Акрона» прооперировали в Анталье
22:51 · Россия. Премьер-лига
Рязанцев поздравил Бердыева с назначением в «Сочи»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Названы имена игроков, которые могут сорвать трансфер Малкома в «ПСЖ»
22:44 · Россия. Премьер-лига
Гарре подпишет с «Крыльями Советов» трёхлетний контракт
22:42 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Дзюбе надо снижать запросы»
22:39 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Малком - лучший легионер в РПЛ»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов поделился впечатлениями от игры в центре оброны
22:30 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов: «Арбузов - это наше будущее, будущее ЦСКА и сборной России»
22:18 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Ещё раз посмотрел бы на Дика Адвоката в РПЛ»
Все новости
Рекомендуем