​Изидор перейдёт из «Локомотива» в «Лион» - раскрыты условия

Вильсон Изидор возвращается во Францию. В ближайшие часы 22-летний нападающий вылетит на родину, где вскоре станет футболистом «Лиона». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, за аренду Вильсона Изидора «Лион» заплатит «Локомотиву» 750 тысяч евро. Французский клуб будет обязан выкупить форварда за 5 миллионов евро, если он проведёт определённое количество матчей.

Отметим, что за «Локомотив» Вильсон Изидор выступал на протяжении года. За это время форвард провёл 29 матчей, в которых забил 11 голов.