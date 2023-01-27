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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Лучший легионер в РПЛ прямо сейчас — Вендел»

27 Января 2023 • 18:07 Комментировать

Известный футболист Роман Широков высказал своё мнение о легионере «сине-бело-голубых» Венделе, выступающем в чемпионате России.

«Для меня лучший легионер в РПЛ прямо сейчас — Вендел. Потому что он мне больше нравится. Ведёт всю игру команды: забивает, отдаёт, дирижирует», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Вендел стал частью команды с берегов Невы в начале октября 2020 года.

Благодаря действиям футболиста «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Петербуржцы за 17 поединков сумели набрать 42 очка, в то время как ближайший преследователь, московский «Спартак», имеет 36 баллов в своём активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Легионеры Роман Широков Маркус Вендел
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