Широков: «Лучший легионер в РПЛ прямо сейчас — Вендел»

Известный футболист Роман Широков высказал своё мнение о легионере «сине-бело-голубых» Венделе, выступающем в чемпионате России.

«Для меня лучший легионер в РПЛ прямо сейчас — Вендел. Потому что он мне больше нравится. Ведёт всю игру команды: забивает, отдаёт, дирижирует», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Вендел стал частью команды с берегов Невы в начале октября 2020 года.

Благодаря действиям футболиста «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Петербуржцы за 17 поединков сумели набрать 42 очка, в то время как ближайший преследователь, московский «Спартак», имеет 36 баллов в своём активе.