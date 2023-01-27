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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Абаскаль: Трансферов больше не будет

27 Января 2023 • 17:58 Комментировать

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что в зимнее трансферное окно клуб больше не будет подписывать новичков.

Напомним, что ранее в «Спартак» перебрались два иностранных защитника – Томаш Тавареш и Алексис Дуарте.

«Да, я думаю, трансферная кампания закончилась. Клуб поработал в это окно: было два трансфера на выход и два человека пришли. Мы заменили Рассказова и Мевлю. Также некоторые игроки вернулись после травм. Думаю, мы готовы ко второй части сезона», - высказался Абаскаль, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Также главный тренер «Спартак» отметил, что в его распоряжении есть молодые футболисты.

Футбольный сезон в России возобновится уже в феврале с кубковых матчей. Что касается ближайшего тура Премьер-лиги, то он пройдёт в начале весны.

«Спартак» после первой части сезона РПЛ занимает второе место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Трансферы футбола - зима 2023
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