​Орлов назвал двух лучших тренеров в истории российского футбола

Известный комментатор Геннадий Орлов, который является болельщиком «Зенита», назвал двух лучших, на его взгляд, тренеров в истории российского футбола.

Геннадий Орлов выделил двух иностранных специалистов – Гуса Хиддинка и Лучано Спаллетти. Говоря о Хиддинке, Орлов вспомнил 2008 год, когда под руководством нидерландца сборная России дошла до полуфинала чемпионата Европы. Что до Спаллетти, то комментатор отметил сильную работу итальянца в «Зените».

«В то время я летал с «Зенитом» и в деталях видел, как он работает. Плюс, когда у нас был переходный чемпионат, «Зенит» со Спаллетти выиграл целых три круга. В одну калитку», - сказал Орлов, чьи слова приводит sport24.