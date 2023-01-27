Мантуан: «Я защищаю цвета «Зенита», лучшего клуба России»

Хавбек петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о противостоянии с московским «Спартаком». Бразильский легионер считает, что матчи с принципиальным соперником идут на пользу российскому футболу.

«Мы защищаем цвета лучшего клуба России. Хочется чаще играть с сильными командами. При этом побеждая тот же «Спартак». Мне кажется, когда с ними много игр, все только в выигрыше», - приводит слова южноамериканца «Матч ТВ».

Мантуан пополнил ряды петербургского коллектива летом прошлого года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Густаво принял участие в 12 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.