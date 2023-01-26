Агент нападающего «Спартака» Бальде назвал сплетнями информацию об отношениях игрока с Нарой

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, прокомментировал информацию об отношениях игрока с женой Мауро Икарди Вандой Нарой.

«Я ничего не знаю об отношениях Нары и Кейта. Думаю, это просто тупые сплетни», — приводит слова представителя футболиста Sport24.

Напомним, 27-летний сенегалец перебрался в «Спартак» минувшим летом, но позже получил дисквалификацию до декабря за нарушение допинговых правил. В текущем сезоне Бальде успел принять участие только в одном матче за «красно-белых», проведя на поле 38 минут во встрече с «Зенитом».