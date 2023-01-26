Агент высказался об интересе к Карпукасу со стороны французского клуба

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Артёма Карпукаса, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны французской команды.

«Честно, я не знаю про некий клуб из Франции, который заинтересовался Артёмом, такого разговора не было. К нам никто не обращался», — цитирует Клюева Metaratings.

По словам представителя футболиста, Карпукас, как и любой другой игрок, хочет попробовать свои силы в Европе, но сейчас он полностью сконцентрирован на «Локомотиве».

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость Карпукаса оценивается в 2,5 миллиона евро.