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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент высказался об интересе к Карпукасу со стороны французского клуба

26 Января 2023 • 18:42 Комментировать

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Артёма Карпукаса, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны французской команды.

«Честно, я не знаю про некий клуб из Франции, который заинтересовался Артёмом, такого разговора не было. К нам никто не обращался», — цитирует Клюева Metaratings.

По словам представителя футболиста, Карпукас, как и любой другой игрок, хочет попробовать свои силы в Европе, но сейчас он полностью сконцентрирован на «Локомотиве».

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость Карпукаса оценивается в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Клюев Артём Карпукас
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