Ждать и надеяться или же уходить: Что делать РФС с УЕФА

РФС провёл переговоры с УЕФА о возможном возвращении на международную арену, при этом отстранение от еврокубков продлено ещё на сезон. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о будущем отечественного футбола.

В конце 2022 года РФС публично говорил о возможном выходе из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. В итоге этого не случилось. РФС оставил за собой эту возможность, но заявил о создании некой рабочей группы совместно с УЕФА для рассмотрения вопроса о возращении. С профессиональной точки зрения всем очевидно, что лучше играть в Европе. Однако вопрос состоит в том, а будет ли Россия играть в УЕФА в принципе.

Пока не видно конечного срока отстранения России от турниров под эгидой УЕФА. Правда, и от АФК нет каких-то гарантий. Если говорить о чемпионате мира, то там в любом случае главенствующая роль у ФИФА, которая также отстранила нашу сборную от чемпионата мира. Едва ли это решение поменяется при переходе из УЕФА в АФК. Да и нет понимания, готовы ли будут в азиатских клубных турнирах с россиянами играть представители Австралии, Южной Кореи или Японии.

Помимо отстранения от еврокубков Россия не сможет провести матч за Суперкубок УЕФА 2023. Эта встреча должна была пройти в Казани. Откровенно говоря, тут-то надежд и не было. Если на участие в еврокубках, хотя бы на нейтральных полях, ещё и были надежды, то принять в России победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы умерли давно.

Тем не менее УЕФА всё же пытается найти какой-то механизм для взаимодействия с Россией. По данным СМИ, возможны возвращения нашей страны в разных юношеских турнирах и женских. Этого мало, конечно, но хоть что-то. Позиция УЕФА в этом смысле понятна: организация всегда проверяет свои решения именно в таких соревнованиях, ведь там меньше зрителей, меньше внимания. Если не возникнут какие-то проблемы, то есть надежда на постепенное возвращение и на большие турниры в мужском футболе. Напомним, что РФС ещё в конце декабря сообщил, что в мае 2023-го в Волгограде пройдёт юношеское соревнование под эгидой УЕФА. Немного, конечно, но это хоть какое-то движение.

Очевидно, что УЕФА не хочет терять Россию. Речь не столько о рынке, сколько в принципе о прецеденте. Не зря в организации отсутствует такая процедура. Дело в том, что если это случится один раз, то не будет каких-либо ограничений в будущем по какому-то другому поводу. Вон во время чемпионата мира Дания грозила аж выйти из состава ФИФА и чуть ли не собирала коалицию для этого. Конечно, ничего такого не случилось пока. Однако стоит выпасть одному элементу – и после этого возможно разрушение.

В целом УЕФА уже не первый раз переживает историю, когда кто-то отстранён от турниров. В свое время через это по разным причинам проходили и Англия, и Югославия. В итоге обе страны так или иначе вернулись в европейскую семью. Наверняка именно такие примеры руководству РФС озвучивают в УЕФА, чтобы не было резких движений.

Помимо прочего, кажется, что и в РФС всё же есть понимание, что рвать с УЕФА – идея плохая. Лучше играть с сильными командами, в турнирах, где можно зарабатывать. Да и руководители, и организации, и клубы хотят быть в обществе элиты футбола, которая именно в Европе. Видимо, пока в РФС окончательно не потеряют надежду на возвращение в УЕФА, будут попытки вернуться.

Роман Андреев