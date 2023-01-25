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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь «Краснодара» Сафонов рассказал об особенностях работы с Ивичем

25 Января 2023 • 11:55 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Владимиром Ивичем. Напомним, 4 января сербский специалист сменил на этом посту Александра Сторожука.

По словам 23-летнего футболиста, требования Ивича отличаются от установок предыдущего наставника, особенно это касается тактики.

«Прямо какие-то особенности выделить тяжело. Просто требования другие. В большей степени это связано с тактическими моментами. А так в целом они обычные», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Краснодар» занимает восьмое место турнирной таблице, набрав 25 очков. Сафонов подчеркнул, что «быки» постараются сделать всё возможное для того, чтобы вернуться на свои привычные позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Матвей Сафонов
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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