Тукманов не верит, что завтрашняя встреча РФС и УЕФА принесёт результаты

Бывший гендиректор РФС Александр Тукманов сомневается, что грядущая встреча делегаций РФС и УЕФА принесёт какие-то результаты. Напомним, на мероприятии, которое состоится 24 января, планируется обсудить постепенное возвращение российских клубов и российской сборной к официальным турнирам под эгидой УЕФА.

«Я считаю, что предстоящая встреча будет носить только ознакомительный характер, представители УЕФА оценят нашу точку зрения, а представители от РФС – оценят точку зрения УЕФА. Но никакого решения, конечно, принято не будет. Может, в УЕФА создадут комиссию, которая будет иногда предлагать какие-то решения, не более того», - цитирует Тукманова портал Rusfootball.

С февраля 2022 года российские команды не могут участвовать в официальных турнирах УЕФА из-за санкций.