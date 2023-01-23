Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела советует Дзюбе пойти по стопам Кокорина

23 Января 2023 • 17:22 Комментировать

Чешский специалист Властимил Петржела, поработавший в петербургском «Зените», поделился мнением о будущем форварда Артёма Дзюбы. Он предложил 34-летнему нападающему несколько вариантов продолжения карьеры.

«Не знаю, в какой форме сейчас находится Артём. Пусть Дзюба попробует поиграть в маленькой стране вроде Кипра или где-нибудь в Азии - в Индонезии, Сингапуре, Китае», - приводит слова тренера издание Metaratings.ru.

Напомним, что с ноября прошлого года Дзюба находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы был турецкий «Адана Демирспор». В составе этой команды он провел пять матчей и забил один мяч.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Января
18:56 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Черчесов или Семак даже близко не стоят рядом с Лобановским»
18:53 · Россия. Премьер-лига
​Осинькин ответил на вопрос о контракте Рассказова
18:50 · Россия. Премьер-лига
Форвард ЦСКА Гайч согласен на переход в «Верону»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков отреагировал на интерес к Сперцяну из Европы
18:34 · Россия. Премьер-лига
Булыкин объяснил, почему российские игроки должны уезжать в Европу
18:27 · Россия. Премьер-лига
Осинькин оценил дебютный гол Сычевого за «Крылья Советов»
18:22 · Россия. Премьер-лига
Тошич верит, что Слуцкий ещё добьётся успеха
18:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Изидора высказался о возможном переходе в «Шальке»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Тошич допускает возвращение в ЦСКА после окончания карьеры
18:10 · Россия. Премьер-лига
Булыкин высказался о трансфере Сперцяна в Европу
17:43 · Россия. Премьер-лига
​Карпин высказался о скандале в Эстонии
17:28 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» может усилиться нападающим из Германии
17:22 · Россия. Премьер-лига
Петржела советует Дзюбе пойти по стопам Кокорина
17:12 · Россия. Премьер-лига
Карпин в трёх словах описал себя как тренера
17:08 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Мне жаль, что Баринов не перешёл в «Бешикташ»
Все новости
Рекомендуем