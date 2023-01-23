Петржела советует Дзюбе пойти по стопам Кокорина

Чешский специалист Властимил Петржела, поработавший в петербургском «Зените», поделился мнением о будущем форварда Артёма Дзюбы. Он предложил 34-летнему нападающему несколько вариантов продолжения карьеры.

«Не знаю, в какой форме сейчас находится Артём. Пусть Дзюба попробует поиграть в маленькой стране вроде Кипра или где-нибудь в Азии - в Индонезии, Сингапуре, Китае», - приводит слова тренера издание Metaratings.ru.

Напомним, что с ноября прошлого года Дзюба находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы был турецкий «Адана Демирспор». В составе этой команды он провел пять матчей и забил один мяч.