Стрепетов рассказал, в чём нужно прибавить Караваеву

Экс-тренер петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов оценил игру защитника команды Вячеслава Караваева.

«Караваеву надо прибавлять - пока он остановился на определенном уровне. Жду от него более качественной игры в оборонительном плане. Но сейчас он на своей позиции - номер один в команде», - цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 27-летний защитник поучаствовал в 12 поединках. На его счету одна результативная передача и одна желтая карточка.

По итогам 17 туров чемпионата России «сине-бело-голубые» набрали 42 очка и опережают ближайшего преследователя на шесть пунктов.