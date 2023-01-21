​Матч «Спартак» - «Ботев» состоится

«Левски» отказался играть против российских клубов на зимних сборах, в результате чего матчи болгарской команды против «Краснодара», «Урала» и «Спартака» были отменены. А вот «Ботев», который тоже представляет Болгарию, не намерен отказываться от проведения поединка со «Спартаком». Об этом рассказали в пресс-службе московского клуба.

«Матч-контракт с «Ботевом» действует. Представители болгарского клуба заверили нас, что всё в силе. Готовимся к игре», - сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, чьи слова приводит «РИА Новости».

«Спартак» и «Ботев» должны провести товарищеский матч в пятницу, 27 января.

Отметим, что «Левски» отказался от игр с представителями России после возмущения со стороны своих болельщиков.