Экс-нападающий «Целе» Нене Джуниор Гбамбле перешёл в «Ахмат». Об этом грозненский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Трудовое соглашение с футболистом рассчитано на три с половиной года. Гбамбле уже прошел все необходимые тесты и приступил к работе с командой.

«Мы приветствуем нашего новичка, желаем ему удачи, хороших игр и побед!» — говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне Гбамбле сыграл в 16 матчах за словенский «Целе», в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи.

Трансферная стоимость нападающего оценивается в 300 тысяч евро.