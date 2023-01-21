Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий Гбамбле пополнил состав «Ахмата» официально

21 Января 2023 • 17:42 Комментировать

Экс-нападающий «Целе» Нене Джуниор Гбамбле перешёл в «Ахмат». Об этом грозненский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Трудовое соглашение с футболистом рассчитано на три с половиной года. Гбамбле уже прошел все необходимые тесты и приступил к работе с командой.

«Мы приветствуем нашего новичка, желаем ему удачи, хороших игр и побед!» — говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне Гбамбле сыграл в 16 матчах за словенский «Целе», в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи.  

Трансферная стоимость нападающего оценивается в 300 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Нене Джуниор Гбамбле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Января
17:59 · Россия. Премьер-лига
​В Китае не потянут Дзюбу по зарплате – агент
17:51 · Россия. Премьер-лига
Сенников считает, что «Локомотиву» будет тяжело без Керка
17:42 · Россия. Премьер-лига
Нападающий Гбамбле пополнил состав «Ахмата» официально
17:34 · Россия. Премьер-лига
Белоус заявил, что уход Керка — это не потеря для «Локомотива»
17:29 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой рассказал, почему сложно жить в соседнем номере с Барриосом
17:22 · Россия. Премьер-лига
Агент заявил, что Хаджукадунич воспользовался правилом ФИФА при переходе из «Ростова» в «Мальорку»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой рассказал о проблемах с бутсами
17:07 · Россия. Премьер-лига
​Каррера назвал лучшего российского футболиста прямо сейчас
17:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Мевли высказался о будущем футболиста в России
16:54 · Россия. Премьер-лига
Изидору ищут новый клуб
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Ротенберг думает, что Нобоа будет работать в «Сочи» после завершения карьеры
16:45 · Россия. Премьер-лига
​Ротенберг рассказал о задачах Бердыева в «Сочи»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Будет грустно, если Баринов уйдёт из «Локомотива»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Актёр Баринов: «Уход Керка — потеря для «Локомотива»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Бельгийский журналист — о переходе Керка в «Антверпен»: «Для нас не имеет большого значения, что игрок приезжает из России»
Все новости
Рекомендуем