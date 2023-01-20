Колыванов предположил, что трансфер Дзюбы в «Торпедо» заблокировал Талалаев

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал сорвавшийся переход нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо».

«Может быть, Талалаев не захотел, чтобы он пришел. Все‑таки Дзюба имеет в раздевалке вес. Возможно, что не смогли договориться по финансовым вопросам. Мы здесь можем только догадываться», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».

При этом специалист не исключил, что переговоры 34-летнего нападающего с «Торпедо» могут возобновиться.

Напомним, последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», за который он провел пять матчей и забил один гол. В ноябре прошлого года контракт между сторонами был расторгнут по ободному согласию.