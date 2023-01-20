Тарханов ответил, стоит ли Смолову переезжать в Турцию

Бывший наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался насчет потенциального перехода нападающего Фёдора Смолова в турецкий «Истанбул Башакшехир».

«Переход в Турцию - отличный вариант для Федора, он сможет там забивать голы, а самое главное - поиграет на международной арене. Посмотрим, как все сложится. Это разговоры пока», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Трансфер 32-летнего нападающего оценивается в пять миллионов евро. Его трудовое соглашение с «Динамо» рассчитано до середины 2024 года.

В этом сезоне Фёдор принял участие в 20 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей и пять результативных передач.