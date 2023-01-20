Сантос оценил новичков «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о новичках команды – Роберте Ренане и Ду Кейросе. Первый в ближайшее время прибудет в расположение клуба, а второй пополнит ряды «сине-бело-голубых» ближайшим летом.

«Очень талантливые ребята, качественные футболисты, парни с большим потенциалом. Предполагаю, что с ними наша и без того цельная и боеспособная команда станет еще сильнее», - приводит слова Дугласа «Матч ТВ».

«Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После 17 туров подопечные Сергея Семака набрали 42 балла и опережают идущий вторым московский «Спартака» на шесть очков.