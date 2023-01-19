Орещук – о Фомине: «В чемпионате Германии, Англии и во Франции ему будет тяжело играть, в Испании - может быть»

Бывший нападающий кипрского АПОЭЛа и венгерского «Уйпешта Дожи» Роман Орещук поделился своим мнением о том, сможет ли российский полузащитник Даниил Фомин проявить себя на европейской арене.

Специалист считает, что в чемпионатах с высокой интенсивностью у Фомина непременно будут проблемы с адаптацией в большинстве команд такой лиги, а вот там, где нужно проявлять смекалку и блистать умом у россиянина будет шанс.

«В чемпионате Германии, Англии и во Франции ему будет тяжело играть. В Испании – может быть. Там умненький футбол, можно спрятаться за спину футболистов, которые будут делать черновую работу», - цитирует Орещука «Спорт День За Днём».