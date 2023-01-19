Кузяев: «Товарищеские матчи сборной России ни к чему не ведут»

Хавбек петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев высказался об участии национальной команды в товарищеских поединках. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от международных турниров.

«Расстраивает то, что эти матчи ни к чему не ведут. Мы окажемся без чемпионата Европы, под вопросом чемпионат мира. Не знаю, что будет в этом году», - приводит слова футболиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что в прошлом году сборная России провела три товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина минимально победили Кыргызстан и расписали ничьи с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).