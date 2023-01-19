Самые странные трансферы московского «Спартака»

Миха Мевля появился в РПЛ в 2017 году в составе «Зенита», оставив весьма яркое впечатление. Однако второй приход словенца в стан самого принципиального соперника питерского клуба был весьма неожиданным. Миха подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента. Семь матчей, четыре месяца и по обоюдному согласию игрок и клуб расторгли контракт. Московскому «Спартаку» подобные трансферы не в новинку. После конца доминирования «красно-белых» в девяностые настало время странных переходов.

Эпоха Червиченко

Андрей Червиченко занял пост вице-президента «Спартака» летом 2000 года. Через полтора года он стал президентом команды и владельцем контрольного пакета акций «Спартака», купленных у Олега Романцева. В тот сезон «красно-белые» оказались не бронзовыми, а через год «Спартак» очутился на своей худшей за всё время позиции – десятой строчке. Тому способствовали такие игроки, как Самюэль Огунсания. Игра против ЦСКА и в матче Лиги чемпионов с «Валенсией» стали пиком для нигерийца, который почти всю карьеру провёл в родной стране, а в завершающей её стадии поиграл в скромном американском «Рокфорд Рэмпэйдж».

Рикардо Флоренсио Соарес (Руссо) и сам вряд ли вспомнит свою вылазку в «Спартак»- 2003, не говоря о болельщиках «красно-белых». Сам игрок также провёл всю карьеру в своей родной Бразилии, выиграв Кубок конфедераций и Кубок КОНКАКАФ пятью годами ранее.

Трёхкратный чемпион Ямайки и обладатель Кубка Тринидада и Тобаго Роберт Скарлетт тяжёло привыкал к России, сумев сыграть за «Спартак» только в одном матче. При этом он был включён в заявку на Лигу чемпионов и не получал заработную плату. Вот были времена!

Он же хороший!

На своей самой эпичной пресс-конференции Олег Романцев нахваливал многих игроков. Грановский должен был «перебегать» Роберто Карлоса. Митрески и Монахов – «находки», а Ирисметову предоставлялся шанс стать «равным среди лучших». Всех, кроме Митрески, смело можно считать неудачными трансферами «Спартака». Но особенно выделялся Жерар «Хороший» Мукунку. Уже в рамках Кубка Содружества каждое действие игрока дружелюбным гулом встречали трибуны. Мукунку достался «красно-белым» в ходе странной истории, но сыграть в коллективе Романцева в официальных матчах так и не сумел. Дальше был «Факел» и завершение карьеры в 2014-м по причине того, что Жерар избил судью.

Африка

Почему-то воспитывать своих игроков «Спартак» не успевал. Приходилось делать бизнес. Камерунец Люк Зоа до «Спартака» выступал за мексиканский «Монтеррей» и южноафриканский «Орландо Пайретс», поэтому его три игры в стане «красно-белых» можно списать на неудачную работу Невио Скаллы. Через сезон Зоа весьма удачно вписался в игру махачкалинского «Анжи», но следом не сумел подняться выше любительских лиг Камеруна. Эссиен Фло приезжал в московский клуб в роли лучшего бомбардира чемпионата Нигерии. Форвард не сумел добраться до высот своего норвежского однофамильца Туре Андре, но вернувшись в родную Нигерию, вновь начал забивать.

Вратари

Вратари – это особенная тема для «Спартака». Филимонов, Левицкий, Ковалевски, Плетикоса – каждый из них становился «столпом» последней линии. Но в период «междоусобиц» были такие голкиперы, как Саболч Шафар и Абдельила Баги. Одиннадцать матчей на двоих при 21 пропущенном мяче! Венгр и марокканец творили настоящий хаос в воротах, стараясь проявить себя с лучшей стороны. При этом Баги выступал за национальную команду. Через двадцать лет в воротах сборной Марокко появится настоящий герой, который приведёт свою сборную к бронзовым медалям чемпионата мира.

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Новая история

Педро Роша, Гус Тиль, Квинси Овусу-Абейе, Иван Саенко, Лукас Барриос – все эти игроки приходили в «Спартак» в разном возрасте и статусе, но с одинаковыми ожиданиями со стороны болельщиков. Роша был куплен за 12 млн евро, но прошлым летом после долгих аренд расторг контракт с клубом. Тиля пришлось продать в шесть раз дешевле, чем он был куплен. Овусу-Абейе получил от Валерия Карпина оценку «скорость есть, ума не надо». Саенко завершил карьеру сразу после перехода в состав «красно-белых» в возрасте 26 лет, а парагваец Барриос так и не смог привыкнуть к России, забив только два мяча за двадцать матчей.

У каждой команды можно найти неудачные трансферы, но «Спартак» оказался в центре внимания в начале «нулевых», когда пачками стал «приобретать» непонятных легионеров. С тех пор трансферная политика клуба менялась, но не оправдавшие надежды игроки появлялись регулярно. Похоже, что Миха Мевля далеко не последний из них.

Константин Лицин