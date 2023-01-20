Российские футболисты готовы ехать из Европы в Россию

Появившаяся на днях информация о возможном продолжении игровой карьеры 34-летнего экс-форварда «Зенита» и турецкого «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в столичном «Торпедо» стала для одних неожиданностью, а для других вполне ожидаемой новостью. Ещё в конце осенней части сезона об этом трансфере уже говорили некоторые эксперты. «Торпедо» нужно приложить сверхусилия для сохранения прописки в высшем свете. Год назад находящимся практически в аналогичном положении «Химкам» это удалось. Лучший бомбардир в истории чемпионатов России, воспитанник «Спартака» Артём Дзюба в своей богатой игровой карьере поиграл, помимо питерского клуба (249 игр, 108 голов во всех турнирах), за «Ростов», тульский «Арсенал» и «Томь», а также три месяца в Турции.

Артём Дзюба и «Торпедо»

Автозаводцам, с их семью забитыми мячами в 17 проведённых матчах, конечно же нужны забивные форварды. Вариант с Дзюбой выглядит весьма привлекательным. Главное сойтись в цене… Артём не только отличный нападающий. Он сильно поможет «Торпедо» как на поле, так и в раздевалке. Команду нужно встряхнуть, чтобы и остальные не просто поверили в невозможное, но и осуществили эту цель. Сможет ли это спасти их от вылета? Однозначного ответа на это сейчас никто дать не может. Нужно искать пути выхода из, казалось бы, тупиковой ситуации, и Дзюба, безусловно, один из перспективных вариантов.

Потенциальный дебют Черышева в РПЛ

Новостную ленту также пополнила весть о возможном переходе в «Торпедо» Дениса Черышева. Ещё один из вариантов его трансфера – «Сочи». Один из героев российского чемпионата мира по футболу-2018 всю карьеру провёл в Испании. Начинал в академии «Реала», откуда попал в основной состав, где подменял самого Криштиану Роналду. Затем была аренда в «Севилью» (где Денис стал победителем Лиги Европы). Далее запомнились переходы в «Валенсию» и в «Вильярреал». Сына известного в девяностые годы прошлого столетия игрока столичного «Динамо», а впоследствии главного тренера в командах своего родного Нижнего Новгорода («Волга» и «Нижний Новгород»), в России хорошо знают. Вероятность того, что Черышев впервые сыграет в российском чемпионате, достаточно высока. «Венеция» не готова продолжать сотрудничество с достаточно травматичным футболистом.

Сергей Семак

В современной истории, в отличие от не столь далёкого прошлого, случаев возвращения российских футболистов после выступления в ведущих европейских чемпионатах не так уж и много. Нынешний тренер «Зенита» Сергей Семак после небезуспешного сезона в парижском «ПСЖ», казалось, уже на закате игровой карьеры, успел добиться своих самых значительных титулов – медалей Евро-2008 и чемпионских побед в составе казанского «Рубина» и питерского «Зенита». А вот отъезд в столицу Франции лишил Семака победы в Кубке УЕФА с ЦСКА в мае 2005 года.

Сергей Юран

Возвращение Сергея Юрана в 1995 году в столичный «Спартак» на сто процентов способствовало результату команды Олега Ивановича Романцева в групповом турнире Лиги чемпионов в сезоне-1995/96 – шесть побед в шести играх. В двух стартовых матчах против английского «Блэкберна» и польской «Легии» Сергей забил по голу. Настоящий фурор удалось совершить в матче против норвежского «Русенборга». «Спартак» после первого тайма проигрывал 0:2. Кечинов и Юран вышли в тандеме спартаковского нападения едва ли не впервые и сумели найти общий язык. Юран отдавал голевые передачи, а Кечинов оформил дубль. Неслучайно «Спартак» отыгрался и победил в Норвегии со счётом 4:2. Зимой воспитанник луганского футбола покинул Москву. Судьба распорядилась так, что в 1999 году Юран вновь оказался в московском «Спартаке». Но сей раз быть ведущим в клубе – безоговорочном лидере российского футбола девяностых – 30-летнему футболисту было непросто. В том сезоне Юран забил всего 3 мяча, однако стал одним из лидеров команды по голевым передачам.

Возвращения на родину бывают разными. Как показывает практика, здесь на первое место выходят игровые кондиции потенциального новичка. Получится ли у Дзюбы «перезапустить» свою карьеру и увеличить свой бомбардирский задел в чемпионатах России?

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Константин Лицин