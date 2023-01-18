Бояринцев: «Мевля не выдержал конкуренции в «Спартаке», трансфер получился не самым удачным»

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев отреагировал на прекращение сотрудничества между «Спартаком» и защитником Михой Мевлей.

«Сложно вспомнить что-то положительное, связанное с Мевлей. Видимо, он не смог убедить руководство и тренеров клуба, что может создать конкурентную среду для защитников. Трансфер Мевли получился не самым удачным», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Специалист отметил, что четыре матча в чемпионате за первую часть сезона — это очень слабый показатель для игрока, он не смог выдержать конкуренцию в «Спартаке».

Сегодня, 18 января, «красно-белые» сообщили о расторжении трудового соглашения с 32-летним словенцем по обоюдному согласию сторон.