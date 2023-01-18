Сёмин: «За трансфер Мевли должны нести ответственность те люди, которые брали его в «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход защитника Михи Мевли из «Спартака». Ранее «красно-белые» объявили о расторжении контракта с футболистом.

«Трансфер Мевли получился неудачным для «Спартака». За это должны нести ответственность люди, которые его рекомендовали и брали в команду», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Специалист считает, что Мевля не смог оправдать ожиданий болельщиков и боссов столичного клуба.

Напомним, 32-летний игрок перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года. За это время он провел семь матчей и не отметился результативными действиями.