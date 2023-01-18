Деменко: «Спартак» брал Мевлю в основу, но он не оправдал надежд»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал уход защитника Михи Мевли из столичного клуба. Ранее стало известно, что «красно-белые» расторгли контракт с игроком.

«Его брали как игрока основного состава, но Мевля надежд не оправдал. Такое бывает в футболе, когда в клуб приходят достаточно опытные игроки, но не могут пройти адаптацию», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Мевля может перейти в «Сочи» и воссоединиться с Курбаном Бердыевым. Деменко отметил, что «Спартаку» нужен новый центральный защитник, но в России его найти трудно, поэтому клуб, скорее всего, подпишет легионера.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 600 тысяч евро.