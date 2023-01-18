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Хавбек ЦСКА Бистрович перёшел в «Фортуну»

18 Января 2023 • 12:04 Комментировать
Верона
...
Лечче
1 2.45 X 2.90 2 3.35
21.01 17:00

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович перебрался в «Фортуну» Ситтард на правах арендного соглашения.

Напомним, с июля 2022 года 24-летний футболист играл в аренде в «Лечче». Ранее итальянский клуб сообщил, что Бистрович переходит в «Фортуну».

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Трудовой договор Бистровича с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость хорвата составляет 2,2 миллиона евро.

«Фортуна» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 16 очков после 16 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
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