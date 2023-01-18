Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от трансферной политики «армейцев».

«Проблемы с составом у ЦСКА, конечно, есть. Не знаю пока, как будет играть Карраскаль. Он последнее время завалял дурака, противно смотреть за его игрой было. Обляков действовал эффективнее даже. Полузащита страдает у нас. Нападения нет тоже. Полузащитой атаковать - так дело не пойдет. Нужно иметь хороших и быстрых нападающих. Что касается Чалова, сколько он ещё будет ходить в перспективных? Не понимаю я его игры. Не вижу качеств, за счёт которых он хочет выделяться. Почему он остановился в своем развитии, я не знаю. Пару мячей всего рабочих забил, а все остальное на отскоках каких-то. Форвард должен действовать по-настоящему.

Заболотный не тянет уровень ЦСКА. Его уровень - команды 9-10 места. Там он мог бы раскрыться. А это другой уровень. Это топ-клуб. Не знаю, зачем его держат тут. Скорости нет, дриблинга нет, приема мяча нет. Может только прострел замкнуть. Так что много позиций укреплять надо», - сказал Пономарёв.