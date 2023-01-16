Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент Хаджикадунича: «Какой «Ростов», если 80% футбольного мира не хочет и не может вести дела с Россией?» эксклюзив

16 Января 2023 • 14:56 Комментировать

Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, прокомментировал для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» информацию о том, что клуб не хочет продавать его клиента.

«Правда в том, что у нас есть план бесплатной аренды и, если честно, я не думаю, что скоро это закончится. Я, правда, хочу продумать уход из «Ростова», и сделать это так, как будет лучше для моего клиента. Игроку непросто играть в аренде 6 месяцев, потом искать новый клуб, а самое главное, не знать потом, где его дом. Но этот дом точно не в России. Какой «Ростов», если 80% футбольного мира не хочет и не может вести дела с Россией? Это не может не влиять на будущее Денниса.

Та сумма, которую просит «Ростов», просто заоблачная. Уверен, лучший бизнес-план для «Ростова», если я выкуплю какой-то клуб, а уже потом выкуплю Денниса за 5 миллионов или сколько они там за него хотят», - сказал Фаур.

В 2022 году Деннис Хаджикадунич играл в аренде за «Ростов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Деннис Хаджикадунич Трансферы футбола - зима 2023 Валид Фаур
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Января
15:15 · Россия. Первая лига
Тренер «Рубина» Кузьмин назвал причину своего отсутствия на сборах команды
14:56 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал, в чём Лантратов превосходит Сафонова
14:38 · Россия. Премьер-лига
​«Хапоэль» выкупит Сулейманова у «Краснодара»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв — о том, почему «Челси» до сих пор не подписал Захаряна: «Может быть, сверху говорят, что не надо»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Юран считает, что «Спартак» Карреры был сильнее нынешнего
14:11 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: Украинские игроки квалифицированнее российских
14:07 · Россия. Премьер-лига
Юран назвал сумму, которую готов поставить на победу «Зенита» в РПЛ
13:34 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Все новички «Локомотива» хорошо адаптировались»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Своими бомбардирскими качествами Дзюба поможет «Торпедо»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Кварацхелия мечтал поскорее уехать в сильный чемпионат»
12:53 · Россия. Премьер-лига
Ярослав Михайлов оценил возможный переход в Азию
12:33 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис считает, что Захарян должен уходить в «Челси»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Маккаби» из Тель-Авива опроверг интерес к Слуцкому
12:01 · Россия. Премьер-лига
Источник: Слуцкий мог возглавить «Маккаби»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Лукин — о возможном переходе Дивеева в итальянский клуб: «Дивей возьмёт капитанскую повязку и будет там руководить»
Все новости
Рекомендуем