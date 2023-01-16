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Тарханов: «Уровень мастерства Дзюбы позволит ему помочь «Торпедо» эксклюзив

16 Января 2023 • 00:00 Комментировать

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от потенциального перехода Артёма Дзюбы в «Торпедо».

«Пишут пока разное. Кто-то говорит, что никаких переговоров нет. Дзюба бы помог «Торпедо». Оно сейчас находится в критическом состоянии, и очков у него очень мало. Игр осталось меньше половины при этом. Уровень мастерства Дзюбы позволит ему помочь «Торпедо». Несмотря на то, что он мало играл в Турции, мастерство у него осталось. Когда он в свое время пришел в тульский «Арсенал», он очень хорошо помог клубу. Так что и тут может помочь. Но «Торпедо» в любом случае будет очень тяжело», - сказал Тарханов.

Напомним, что за 13 туров до конца сезона «автозаводцы» проигрывают 7 очков командам из зоны стыковых матчей и 13 - идущему 12-м «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Тарханов Артём Дзюба
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