Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от потенциального перехода Артёма Дзюбы в «Торпедо».

«Пишут пока разное. Кто-то говорит, что никаких переговоров нет. Дзюба бы помог «Торпедо». Оно сейчас находится в критическом состоянии, и очков у него очень мало. Игр осталось меньше половины при этом. Уровень мастерства Дзюбы позволит ему помочь «Торпедо». Несмотря на то, что он мало играл в Турции, мастерство у него осталось. Когда он в свое время пришел в тульский «Арсенал», он очень хорошо помог клубу. Так что и тут может помочь. Но «Торпедо» в любом случае будет очень тяжело», - сказал Тарханов.

Напомним, что за 13 туров до конца сезона «автозаводцы» проигрывают 7 очков командам из зоны стыковых матчей и 13 - идущему 12-м «Пари НН».