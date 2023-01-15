​У Семака спросили, кто теперь будет капитаном «Зенита»

В начале 2023 года из «Зенита» ушёл Деян Ловрен – хорватский защитник перебрался в «Лион». Именно Ловрен был капитаном питерской команды. На старте зимнего учебно-тренировочного сбора главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак получил вопрос о том, к кому теперь перейдёт капитанская повязка.

«Посмотрим. В ближайшее время примем решение. У нас есть группа опытных игроков, которые достойны этого почётного звания», - высказался Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Напомним, что «Зенит» в воскресенье начал готовиться ко второй части сезона 2022/2023 на сборе в Катаре.