​Юран высказался о возможном переходе Дзюбы в «Торпедо»

Уже два с половиной месяца нападающий Артём Дзюба не имеет клубной прописки. В последние часы слухи связывают 34-летнего футболиста с «Торпедо», занимающим последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги после первой части сезона.

Комментарий по поводу возможного перехода Артёма Дзюбы в «Торпедо» дал российский тренер Сергей Юран.

«Не знаю, сможет ли помочь «Торпедо»: нужно у Артёма спрашивать - какая у него сейчас мотивация. Как и надо понять, Дзюба хочет перейти в «Торпедо» из-за желания играть или из-за Москвы. Должен сам сказать, что есть мотивация помочь команде вылезти из подвала», - высказался Юран, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Последним на сегодняшний день клубом в карьере Артёма Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». Увы, в местной Суперлиге российский форвард не заиграл.