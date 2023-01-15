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Каррера: «Если руководство «Спартака» решит подать Рассказова, значит, это не навредит команде»

15 Января 2023 • 18:54 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что возможный уход Николая Рассказова из клуба этой зимой не навредит команде.

«Это решение клуба. Если руководство решит подать Рассказова, значит, это не навредит команде. Мне тоже кажется, что его уход не сильно повлияет на клуб», — передает слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 25-летний россиянин выступает на «красно-белых» начиная с 2018 года.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги Рассказов сыграл 4 матчах, в которых провел на поле в общей сложности лишь 17 минут, не сумев отметиться полезными действиями.

Портал Transfermarkt считает, что трансферная стоимость игрока составляет 600 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера Николай Рассказов Трансферы футбола - зима 2023
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