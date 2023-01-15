Агент Клаудиньо прокомментировал слухи о переходе футболиста в «Марсель»

Луис Фернандо Гарсия, являющийся агентом полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал слухи о переходе своего подопечного во французский клуб «Марсель».

«Правда ли, что «Марсель» интересуется Клаудиньо? Клаудиньо останется в «Зените», — цитирует речь Гарсии «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 25-летний бразилец может продолжить карьеру в «Палмейрасе».

В 14 поединках чемпионата России сезона 2022/2023 Клаудиньо забил 3 гола в ворота соперников, а также отдал 5 результативных передач.

Контракт бразильца с клубом из Санкт-Петербурга действует до 2027 года. Игрок размышляет над идеей получения российского гражданства.

Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.