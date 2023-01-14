Кокорин вошёл в символическую сборную первой части сезона в чемпионате Кипра

Форвард «Ариса» Александр Кокорин стал участником символической сборной первого круга чемпионата Кипра по версии кипрского союза журналистов. Об этом клуб из Лимасола сообщил в своем телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 13 матчах национального первенства, в которых забил пять голов и записал в свой актив три результативные передачи.

Напомним, права на Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине», а за «Арис» он выступает на правах аренды до конца текущего сезона. Трудовой договор форварда с «фиалками» рассчитан до 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро.