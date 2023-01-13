Кузьмичёв – о «Локомотиве»: «Команда довольно спокойно решит вопрос сохранения места в РПЛ»

Бывший руководитель академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о потенциальном трансфере полузащитника столичного клуба Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ» в контексте прихода на пост главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова.

Специалист считает, что Михаил Галактионов без особых проблем разберётся с нависающей угрозой вылета «красно-зелёных» во второй по значимости турнир России.

«С Бариновым это будет сделать существенно проще. Но даже если он уедет, Галактионов задачу решит», - приводит слова Владимира Кузьмичёва «РБ Спорт».