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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тукманов – о переходе Кухарчука в «Торпедо»: «Я не понимаю, зачем ему это надо» эксклюзив

12 Января 2023 • 23:00 Комментировать

Ветеран «Торпедо» Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о трансфере полузащитника Ильи Кухарчука из «Химок» в «Торпедо».

«Кухарчук, безусловно, поможет в игре «Торпедо». Но я не понимаю, может ли его помощь оказаться существенной, чтобы помочь команде сохранить прописку в Премьер-лиге? Я не уверен. Ещё я не понимаю, зачем ему самому это надо. Наверняка у него есть возможность попробовать себя в других клубах. Но раз уж он принял решение выступать за «Торпедо», пожелаем ему удачи и клубу», — сказал Тукманов.

«Торпедо» после 17 туров чемпионата России набрало шесть очков и замыкает турнирную таблицу на 16-м месте. Сезон Российской премьер-лиги возобновится 4 марта.

32-летний Кухарчук в нынешнем сезоне сыграл 10 матчей за «Химки», отметившись двумя голами и результативной передачей.


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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Александр Тукманов Илья Кухарчук РПЛ
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