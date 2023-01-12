Ветеран «Торпедо» Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о трансфере полузащитника Ильи Кухарчука из «Химок» в «Торпедо».

«Кухарчук, безусловно, поможет в игре «Торпедо». Но я не понимаю, может ли его помощь оказаться существенной, чтобы помочь команде сохранить прописку в Премьер-лиге? Я не уверен. Ещё я не понимаю, зачем ему самому это надо. Наверняка у него есть возможность попробовать себя в других клубах. Но раз уж он принял решение выступать за «Торпедо», пожелаем ему удачи и клубу», — сказал Тукманов.

«Торпедо» после 17 туров чемпионата России набрало шесть очков и замыкает турнирную таблицу на 16-м месте. Сезон Российской премьер-лиги возобновится 4 марта.

32-летний Кухарчук в нынешнем сезоне сыграл 10 матчей за «Химки», отметившись двумя голами и результативной передачей.