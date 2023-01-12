Даев уверен, что Кухарчук будет играть в «Торпедо» серьёзную роль

Экс-игрок «Торпедо» Вячеслав Даев прокомментировал переход полузащитника Ильи Кухарчука из «Химок» в стан «автозаводцев».

«Это достаточно значимый футболист, выступавший на высоком уровне. Я уверен, что он пригодится команде и будет играть в ней значимую, серьезную роль», — цитирует Даева «Матч ТВ».

По мнению эксперта, если «Торпедо» хочет остаться в элитном дивизионе, то необходимо прибавлять в атаке, новые футболисты должны помочь в этом компоненте. Столичному клубу будет тяжело сохранить свою прописку в РПЛ, но шансы есть, считает Даев.

В текущем сезоне 32-летний хавбек провел 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал один голевой пас.