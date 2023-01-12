Орлов обрушился с критикой на Гаранина

Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал Вадима Гаранина, который в первой части сезона работал тренером в «Сочи».

«Он фактически развалил «Сочи», - сказал Орлов, приводя в пример то, что Гаранин начал отодвигать от основы Нобоа, а Терехова перевёл в центральную часть поля.

«Это говорит о том, что тренер безграмотный, не понимает футбольных законов», - такой суровый вердикт вынес Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

«А у Гаранина, оказывается, ещё нет категории PRO. Ну куда ты лезешь в главные тренеры?!» - вопрошает Орлов.

Напомним, что главным тренером «Сочи» относительно недавно был назначен опытный российский специалист Курбан Бердыев.

После первой части чемпионата России «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице.